Пенсионерка, которую сбил грузовик на Ивдельской трассе, скончалась в больнице

77-летняя пенсионерка, попавшая под колеса грузовика, скончалась в больнице.

По информации Госавтоинспекции, после аварии женщина в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Ивдельской больницы, врачи двое суток боролись за ее жизнь.

Ранее сообщалось, что 16 февраля на первом километре автодороги Ивдель – ЖД станция Ивдель-1 51-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» не заметил пожилую женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.

По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.

Ивдель, Дарья Деменева

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