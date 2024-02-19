Пироги с луком станут главным блюдом завтрашнего дня

20 февраля православная церковь отмечает день святого Луки. Согласно преданию, Лука был сыном бедных земледельцев, много трудился и воздерживался в пище. Он часто раздавал нищим еду и одежду. После смерти родителей святой ушел в монастырь и принял иноческий чин. За свои подвиги Лука был вознагражден даром прозрения. Перед смертью он основал обитель, где творил чудеса, исцеляя телесные и душевные недуги.

В народе в день святого Луки пекли пироги с луком и следили за погодой: полуденный ветер обещал урожай яровых.

Как сообщили «Новому Дню» в одном из тепличных хозяйств области, зеленый лук пользуется постоянной популярностью у населения, поэтому выращивается круглый год. Сейчас стоимость одного килограмма зеленого лука стоит от 1200 рублей. Учитывая, что показатели заболеваемости ОРВИ в области по-прежнему высоки – актуальность употребления свежего лука не спадает.

Екатеринбург, Елена Васильева

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