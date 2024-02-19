Променять Кембридж на пшеницу. История семейного агробизнеса

На границе Урала и Сибири в деревне Черемухово фермер Нурлан Кульбердинов вместе с женой и сыновьями выращивает зерновые и кормовые культуры и параллельно занимается молочным животноводством. Старший сын пренебрег и перспективой обучения в Кембридже, и карьерой в нефтегазе – и выбрал сельское хозяйство. За несколько лет семейному бизнесу удалось повысить качество пшеницы, заместить импортный солод и создать одну лучших молочных ферм в стране.

Нурлан Кульбердинов занимается сельским хозяйством всю жизнь, его отец был руководителем совхоза. В 2016 году он перевез семью в родные места деда – деревню Черемухово в Талицком районе. Здесь на площади 1300 га он выращивает ячмень, пшеницу и рапс. Сегодня хозяйство производит 1000 тонн пшеницы в год, 60% которой отправляется на производство продуктов.

«Начинать любое дело нелегко. Сначала мы взяли заброшенные земли в аренду. Только на корчевание и очистку ушло 600 тысяч рублей. Работали всей семьей, а еще нас поддержали соседние сельхозкооперативы – помогли техникой и семенами. И наши дела пошли в гору. Раньше всю пшеницу сдавали как фуражную – под корма для птиц и животных. В прошлом году 600 тонн нашей пшеницы отнесли к третьему классу, отправили на производство хлеба. Мы намолотили 38 центнеров с гектара», – рассказал Нурлан.

Поначалу ячмень в хозяйстве тоже был только фуражный. Но в прошлом году к фермеру обратилась тюменская пивоварня, которая переходила на отечественное сырье. Так Нурлан заключил контракт и засеял 50 га пивоваренным ячменем.

В большом хозяйстве не обойтись без техники. На нее пришлось потратить около 15 миллионов рублей. «С расходниками для зарубежной техники сейчас проблем нет, их легко заменить на российские. У нас ломался импортный привод для ворот. Нам его сделал Новосибирский завод. Подстраиваемся мы – подстраиваются и наши заводы, которые вытачивают необходимые запчасти. Кстати, привод нам обошелся в десять раз дешевле», – рассказал фермер.

Три года назад Нурлан Кульбердинов решил расширить хозяйство и начал строить молочную ферму. В своем деле он опирается на трех сыновей. Старший сын Мирам полтора года учился в Англии, но захотел вернуться в Россию и заняться фермерством.

«Я жил в Англии около двух лет, с 2013 по 2015 годы. Сначала проходил языковые курсы, потом предуниверситетский A-level для поступления в Кембридж. Но все это время меня тянуло домой. Ментально было сложно, трудно быть своим в чужой стране. Тогда еще политическая ситуация накалилась, и я решил вернуться в Россию. Родители настаивали, чтобы я поступил в нефтегазовый университет в Тюмени. В то время у нас появилась земли. Я ездил с отцом, помогал поднимать, видел первые пашни, меня затянуло. Понял, что хочу заниматься сельским хозяйством. Нефтегазовый окончил, но одновременно учился на курсах тракториста и в «Школе фермера». Отслужил в армии, сейчас учусь на втором курсе аграрного университета и занимаюсь хозяйством вместе с отцом», – рассказал Мирам.

Молочную ферму в уральской деревне создавали по европейскому образцу. Сейчас на ней содержится 130 коров, а производство молока достигает 720 тонн в год. Коровники оборудованы автоматизированной системой. Информация о том, сколько съела корова, сколько дала молока, какого качества и жирности – все это приходит прямо на смартфон.

«Я отвечаю за автоматизированное доение, мама управляет финансами, младшие братья помогают ухаживать за животными, а папа руководит всем хозяйством. Нам помогают 13 работников, для некоторых построили комфортные дома по 80 квадратных метров. Коллектив небольшой, но дружный», – говорит Мирам.

Помимо гостиницы для работников, на молочной ферме действует учебный центр. Там можно пройти обучающие программы по работе с оборудованием. Сейчас хозяйство в Черемухово уже посещают гости из Татарстана, Челябинской, Курганской областей, чтобы поделиться опытом.

Подробности – в видео на нашем канале.

Свердловская область, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube