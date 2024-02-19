В магазинах Екатеринбурга скупают подарки к 23 Февраля. Топ покупок

Торговые центры Екатеринбурга находятся на пике продаж подарков и сувениров к 23 Февраля. Как отмечают продавцы, уже более трех лет сохраняется тенденция раннего подарочного шопинга.

В хит-параде подарков много лет подряд лидируют сувениры: декоративное оружие и наборы ножей, кулоны, кольца, портмоне.

Чуть меньше женщин считают лучшим подарком товары парфюмерно-косметической линии, есть спрос на наборы для бритья, включающие в себя помазок и опасную бритву, а также одеколоны после бритья с высоким содержанием спирта. Стабильным спросом пользуется парфюм.

А вот сорочки и галстуки становятся все менее популярными подарками ко Дню защитника Отечества. Они уступают место необычным носкам – например, наборам с шелком и кашемиром.

Екатеринбург, Елена Васильева

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