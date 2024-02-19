В погрануправлении ФСБ объяснили, каких детей не выпустят за границу без штампа о гражданстве

Российские родители, собирающиеся за рубеж с детьми, берут штурмом паспортные столы, чтобы проставить в свидетельства о рождении печать о гражданстве. В интернете прошла информация, что с 1 марта без этого штампа детей не будут выпускать за рубеж. Всем ли выезжающим нужна такая отметка, выяснил «Новый День».

Почему стала нужна отметка?

С 1 марта 2024 года вступает в силу указ президента № 889 от 22 ноября 2023 года «Вопросы гражданства Российской Федерации». В нем прописан перечень документов, по которому можно определить, является ли человек гражданином. В списке, помимо прочего, числится и свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве.

Но в этом же документе четко сказано, что документом, подтверждающим гражданство, также является заграничный паспорт самого ребенка (его выдают с рождения, в отличие от внутреннего паспорта), а также любой паспорт родителя, заграничный или внутренний, в который внесены сведения о ребенке в специальную графу с подписью и печатью.

Она точно нужна всем?

Отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении для выезда за рубеж нужна не всем. Как объяснили «Новому Дню» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, это касается только тех детей, кто выезжает именно по свидетельству о рождении за границу в Республику Абхазия, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Киргизию, Южную Осетию.

Всем остальным детям – кто выезжает в эти или другие страны не по свидетельству о рождении, то есть тем, у кого есть свой заграничный паспорт, кто вписан в заграничный или внутренний паспорт родителей – эта отметка при выезде за рубеж не нужна.

В пресс-службе погрануправления уточнили, что с начала года было зарегистрировано порядка 150 случаев, когда дети пересекали границу по свидетельству о рождении без отметки о гражданстве. С 1 марта их не будут выпускать из страны.

Где получить отметку?

Сделать это можно только в т.н. паспортных столах – это территориальные подразделения по вопросам миграции. Проблема в том, что записаться на получение отметки через «Госуслуги» или МФЦ нельзя. Нужно лично прийти в отделение. Причем не в любое время, а в строго установленное для каждого подразделения. При этом если в одних отделениях печать ставят быстро, то в других процесс может затянуться.

«Нам через две недели ехать в отпуск. У туроператора спросила, выпустят ли без отметки о гражданстве. Специалист сказала – нет. Хотя мы едем в Таиланд, вроде, его нет в списке стран. У турагента спросила, она сказала, выпустят. В общем, решили все-таки поставить штампы на свидетельства детей, – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Юлия. – Мы относимся к отделению МВД на Красноуральской, 2а. Хотела записаться на прием через «Госуслуги», но оказалось, что по этому вопросу – только личный прием. Причем принимают документы только три раза в неделю по 2 часа. Сходили, отдали документы. Сказали, готовность через 5 дней».

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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