Хоккеист, попавший в ДТП с автобусом, вышел из комы

Хоккеист из команды «Кедр-2008» Кирилл К., который находился в коме после ДТП с автобусом, пришел в себя. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии, он потерял очень много крови, поэтому врачи ввели его в искусственную кому. Свой день рождения он встретил в реанимационной палате, 31 января ему исполнилось 16 лет. Однако сейчас, по данным от команды, мальчика перевели в обычную палату. «10 февраля его вывели из комы, все хорошо», –– пишет Е1 со ссылкой на клуб.

Напомним, в ДТП погибли 4 человека. Водитель и два пассажира легковушки Citroen – это новоуральцы Александр Ошурков и Никита Воробьев, которые недавно вернулись с СВО, а также риэлтор Наталья Жаровская. В их автомобиль врезался неисправный автобус, вылетевший на встречную полосу. Он перевозил хоккейную команду. Один из пассажиров, тренер «Кедра» Виталий Плешков также погиб на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, обвинения предъявлены водителю автобуса Игорю Миненко и директору транспортной компании Евгению Лобову. Оба заключены под стражу на время следствия.

Москва, Елена Сычева

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