Фонд «Дети России» и «Автомобилист» собрали более 700 тысяч рублей для детского онкоцентра

Благотворительный хоккейный матч между командами ХК «Автомобилист» и ХК «Авангард» (Омск) прошёл 15 февраля в КРК «Уралец». Победная игра «Автомобилиста» была посвящена Международному дню борьбы с детским раком. Цель – поддержать подопечных благотворительного фонда «Дети России» – пациентов Центра детской онкологи и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.

Героями матча стали Вера Абатурова, Лев Лаврунов и Варя Кормильцева, которые справились с онкологией. Дети провели торжественное вбрасывание, зачитали составы игроков перед выходом на игру и поддержали хоккеистов «Автомобилиста» перед разминкой. По признанию юных героев мероприятия, это большая честь помочь тем, кто сейчас проходит лечение, скорее выздороветь, яркое событие, которое запомнится надолго.

На форме игроков в этот день были специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. Такие же памятные знаки в виде сверкающей золотистой ленточки раздавали болельщикам «Автомобилиста» и «Авангарда» за благотворительное пожертвование. Гости охотно приобретали сувениры из линейки уникального мерча. Средства направлялись на помощь детям.

Шарфы, футболки, шайбы, ремувки и игрушки с уникальным принтом выпущены накануне благотворительного матча. В основе – графика, созданная пациентами детского онкоцентра вместе с ветеранами уральского хоккея – олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Павлом Дацюком, а также опытными ветеранами клуба Алексеем Булатовым и Дмитрием Устюжаниным.

Решением организаторов акция была продлена до следующего домашнего матча «Автомобилиста» с ХК «Сочи», который состоится 18 февраля.

Участки мероприятий – спортсмены, фанаты, ветераны хоккея и администрация клуба – помогли подопечным Фонда «Дети России». Собрали 733 600 рублей – это вся сумма, необходимая для приобретения современного микроскопа для повседневных исследований в лаборатории детского онкоцентра.

«Мы увидели большой интерес среди болельщиков. Почувствовали волну поддержки, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России», – вновь убедились – аудитория Клуба «Автомобилист» легко отзывается на предложение поучаствовать в общем хорошем деле. Спасибо за это всем гостям матча!».

По словам администрации хоккейного клуба «Автомобилист», организация таких мероприятий связана с большим количеством дополнительных сложностей. Но позитивный отклик, который получает клуб после традиционных благотворительных матчей, стоит этих усилий. Совместный проект фонда и клуба даёт возможность почувствовать сильные, яркие эмоции и сопричастность с решением важных социальных вопросов.

За шесть лет проведения акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга хоккейный клуб «Автомобилист» и благотворительный фонд «Дети России» собрали более 4 800 000 рублей на обновление технологической базы клиники.

Екатеринбург, Елена Васильева

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