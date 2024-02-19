Тагильчанка на «четырнадцатой» наехала на тепловоз (ФОТО)

Сегодня днем в Нижнем Тагиле на улице Вогульской автомобиль столкнулся с тепловозом.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, 29-летняя девушка на «ВАЗ-2114» выехала на железнодорожный переезд на красный свет, проигнорировав звуковой сигнал, и столкнулась с тепловозом.

Автоледи с переломом ребер доставлена в больницу. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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