В Свердловской области за счет осужденных будут закрывать дефицит кадров

В Свердловской области планируют создать сеть исправительных центров, что позволит привлечь дополнительную рабочую силу на предприятия, что хотя бы частично позволит решить проблему дефицита кадров.

«На сегодня у нас создано десять исправительных центров. Я уверен, что при такой динамике и после обсуждения вопроса с нашими промышленниками, количество центров вырастет, что поможет нам заместить вакансии на предприятиях и, безусловно, смягчить наказание для осужденных», – отметил Евгений Куйвашев в разговоре с начальником ГУФСИН по Свердловской области Александром Федоровым.

Как ранее писал «Новый День», нехватка квалифицированной рабочей силы стала главной проблемой уральских предприятий в 2023 году: о кадровом голоде заявили 76,5% руководителей бизнеса. За минувший год значительно выросла потребность предприятий в операторах, аппаратчиках и машинистах.

По данным ГУФСИН, осужденные смогут работать операторами станков, водителями, электросварщиками, трактористами, наладчиками, фрезеровщиками, портными.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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