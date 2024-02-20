На Эльмаше снег чистят на квадроциклах (ФОТО)

На улицы Эльмаша выехали три квадроцикла с ковшами для уборки снега. Такое ноу-хау придумали активисты Свердловского отделения Российского экологического общества совместно с председателем – депутатом гордумы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым.

«В мою приемную поступает очень много просьб убрать снег. Трактор сейчас найти непросто. Даже частная техника задействована городскими службами благоустройства. В Екатеринбурге идет массовая уборка снега. Мы с активистами свердловского отделения РЭО и Волонтерского центра нашли оригинальный способ. Оборудовали квадроциклы ковшами и сегодня попробовали почистить двор. Результат превзошел наши ожидания, – рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев. – Оказалось, что квадроциклы очень удобны для уборки во дворах. Они небольшие, маневренные, отлично проходят по узким дворовым проездам и справляются с большими объемами снега. Обязательно будем и дальше использовать эту технологию для помощи жителям. Буду рад, если этим лайфхаком воспользуются и городские ДЭУ, и управляющие компании».

Напомним, волонтеры центра Алексея Вихарева уже третью неделю борются с последствиями снежного циклона, обрушившегося на Урал. Ранее они трудились во дворах на улицах Таганской, Старых Большевиков и Стачек, на улицах Эльмаша и Уралмаша, чистили дорожки в парках «Уралмаш» и «Эльмашевский».

«Пожилым людям и мамам с колясками очень сложно пробираться через сугробы, под которыми гололед. Они могут упасть и получить травму. Чтобы избежать таких ситуаций, мы приходим на помощь. На улице должно быть чисто и безопасно», – отметил волонтер Леонид Темляков.

Помимо квадроциклов волонтеры и экологи задействовали в уборке несколько тракторов и грузовые машины для вывоза снега. Весь собранный снег за личные средства депутата был вывезен за пределы города на снежный полигон.

Также Алексей Вихарев закупил один ковш для церкви Георгия Победоносца в поселке Кедровка, на днях его передали волонтеры. Батюшка прихода планирует установить ковш на автомобиль и с помощью этой конструкции проводить уборку снега в труднодоступных местах.

Добавим, что Волонтерский центр Алексея Вихарева был открыт в прошлом году. Активисты регулярно помогают проводить культурные и образовательные мероприятия, поддерживают приюты для животных и храмы, принимают участие в благотворительных и экологических акциях. В офисе Волонтерского центра (ул. 8 Марта, 8Д) горожане могут бесплатно получить консультацию юриста. Волонтеры также регулярно проводят уборку в разных районах города: в теплое время – организуют субботники, в зимнее – убирают снег. Так, в декабре они привели в порядок заснеженную территорию 23-й городской больницы, в январе убрали сугробы на прогулочных площадках и с крыш веранд в нескольких детсадах. Работы по уборке снега будут вестись до весеннего потепления.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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