Живущая в США россиянка привезла в багаже 4 кг брендовых аксессуаров и золота (ФОТО)

Постоянно проживающая в США жительница Челябинска с двойным гражданством привезла из-за границы 4 кг брендовых аксессуаров и ювелирных изделий, всего 39 предметов общей стоимостью свыше 11 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни, в багаже 39-летней дамы были обнаружены золотые серьги, ожерелья, браслеты, кольца с различными вставками, а также часы, сумки, ремни и солнцезащитные очки таких люксовых брендов, как Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino, Hermes. Женщина пояснила, что прилетела к родственникам, часть ценностей приобрела за границей за 10 тыс. евро и о необходимости их декларирования не знала.

Экспертиза установила, что из всех товаров незаконно были ввезены только новые очки и сумки, их рыночная стоимость составила свыше 2 млн рублей. За украшения платить не пришлось – они оказались не новыми.

«Согласно таможенным правилам, новоприобретенные дорогие украшения, браслеты, часы и люксовые аксессуары стоимостью более 10 тысяч евро должны быть продекларированы, с дальнейшей уплатой таможенных платежей. Однако путешественница этого не сделала. По факту недекларирования товаров Кольцовской таможней возбуждено административное дело. При этом брендовые украшения женщина могла перемещать через границу без декларирования, так как они были признаны бывшими в употреблении», – подчеркнул начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Сергей Боровик.

После уплаты штрафа женщине вернули модные аксессуары.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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