Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области пошла на спад

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 36,9 случаев ОРВИ, что почти на 11% меньше, чем неделей ранее. Чаще всего болеют дети.

«Детей в общей структуре заболевших 62,3%, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В рамках мониторинга за циркуляцией возбудителей респираторных инфекций в лабораториях за неделю обследовано 795 человек. По-прежнему доминирует грипп А, также обнаружены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2 и другие».

В Екатеринбурге заболеваемость тоже снизилась на 6,8% за неделю: зарегистрировано 16,1 тысячи случаев ОРВИ. Больше всего сейчас болеют в в Богдановиче, Сухом Логе, ЗАТО Свободном, Невьянске.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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