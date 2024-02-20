Екатеринбургские депутаты предложили внедрить систему тотального видеонаблюдения «как в Москве»

В Екатеринбургской думе предложили объединить городские уличные видеокамеры в единую систему видеонаблюдения. Такой проект позволит значительно улучшить раскрываемость преступлений, считают депутаты.

Александр Колесников заявил, что начать можно с Железнодорожного района (там находится избирательный округ депутата). Он предложил связать в единую сеть камеры, которые находятся в метро, на Северном автовокзале, железнодорожном вокзале, новостройках и сетевых магазинах. Следующим шагом станет установка видеокамер с распознаванием лиц «как в Москве». Врио начальника УМВД Екатеринбурга Александр Кашигин поддержал инициативу депутата, а также предложил включить в «единую систему видеонаблюдения» еще и домофоны с камерами.

Колесников потребовал организовать рабочую встречу с главой Екатеринбурга и руководством полиции, чтобы обсудить этот вопрос. Его коллега Алексей Смирнов предложил подключить к обсуждению сотрудников министерства общественной безопасности Свердловской области.

«У них есть ситуационный центр и достаточно камер, чтобы отслеживать в онлайн-режиме. Внедрение внутриквартальных видеокамер позволило бы решить колоссальную проблему. В моем районе (Юго-Западный, – прим. ред.) настоящий бич – это закладки наркотиков. Жители видят закладчиков, жалуются на них, но не знают, как бороться», – отметил Смирнов.

Александр Кашигин согласился и с этим. «Единая система видеонаблюдения эффективна в любом случае. Мы изучали определенный опыт из близлежащих регионов. Даже если завести в единую систему все домофоны с видеокамерами, отработка видеозаписей позволит оперативно раскрывать преступления и правонарушения. Но есть моменты, которые может реализовать городская администрация, а есть такие, где надо подключать областное правительство и органы федерального уровня», – прокомментировал исполняющий обязанности главы полиции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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