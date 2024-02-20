«Население стареет»: только 20% жителей Свердловской области признаны здоровыми

Только 20% из 1,4 миллиона свердловчан, прошедших в прошлом году диспансеризацию, были признаны здоровыми. У остальных выявили либо заболевания, либо серьезные факторы риска, способные спровоцировать проблемы со здоровьем. Медики объясняют это тем, что население региона стареет: средний возраст работающего населения увеличился до 42 лет. И тенденция в ближайшие годы сохранится.

«В 2023 году диспансеризацию в Свердловской области прошли порядка 1,45 миллиона человек, – рассказала в «ТАСС-Урал» заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. – Было впервые выявлено более 100 тысяч хронических неинфекционных заболеваний, 3 тысячи онкологических заболеваний на ранней стадии. Самое частое – это болезни системы кровообращения».

По итогам диспансеризации «первую группу здоровья» (когда человек не имеет заболеваний) присвоили только 20% обследованных. У более 50% пациентов обнаружили заболевания, еще порядка 20% имеют факторы риска, которые к заболеваниям приведут (например, повышенное давление, холестерин, сахар).

«Мы накапливаем бремя хронических заболеваний. Это связано с тем что средний возраст жителя Свердловской области растет. Сегодня он составляет 40 лет. А средний возраст людей, занятых на производстве, – уже 42 года. Количество выявляемых заболеваний с каждым годом будет увеличиваться», – пояснила Екатерина Ютяева.

А болезни, напротив, «молодеют». Средний возраст пациентов, у которых выявляют патологию, смещается к 40-45 годам. Выходя на пенсию, человек обычно имеет 1-2 хронических заболевания.

В этом году диспансеризацией планируют охватить 2,2 миллиона жителей Свердловской области или 70% всего населения. Предполагается, что до 40 лет обследоваться нужно раз в три года, после 40 лет – ежегодно. Сделать это можно в любой поликлинике региона.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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