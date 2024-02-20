В Екатеринбурге снизилась преступность среди мигрантов

Врио начальника УМВД Екатеринбурга Александр Кашигин заявил, что в уральской столице не зафиксировано роста преступности среди мигрантов.

«В 2023 году количество преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 18%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 30%. Вообще в прошлом году на территории города проведено более 30 профилактических мероприятий, таких как «Нелегал», «Улица – мигрант», «Быт». Положительная динамика есть. Мероприятия будут продолжаться совместно с сотрудниками ФСБ», – отчитался полицейский на заседании думы.

Депутат Константин Киселев уточнил, действительно ли Екатеринбург выделяется на фоне остальной России, так как, по данным МВД РФ, преступность среди мигрантов в среднем растет на 10% в год. «У нас снижение [преступности]. Это официальная статистика. В комплексе работают профилактические меры, которые проводят полиция и иные силовые ведомства», – ответил Кашигин.

Согласно данным УМВД, на миграционный учет в Екатеринбурге в 2023 году поставлено 288 540 иностранцев, что на 9% больше, чем годом ранее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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