Стадион, Невьянская башня и кое-что еще: у Свердловской области осталось 149 объектов, не подлежащих отчуждению

В Свердловской области принят новый региональный закон о перечне объектов госсобственности, не подлежащих отчуждению. В список вошло 149 объектов, в том числе – памятники архитектуры, спортивные сооружения, социальные объекты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналогичный закон был принят еще в 1995 году, тогда в перечень было включено более 1000 объектов. С тех пор многое изменилось, возникла необходимость в принятии нового закона. Над его подготовкой работала группа специалистов МУГИСО и областных депутатов.

На заседании профильного комитета 14 февраля депутаты предложили поддержать проект, по которому перечень будет состоять из 149 объектов: 10 объектов казенного имущества и 139 объектов, закрепленных за больницами, интернатами, социальными учреждениями, органами власти.

Сегодня руководитель МУГИСО Алексей Кузнецов пояснил депутатам, что в новый перечень вошли, помимо прочего, спортивные объекты, возведенные для Универсиады-2023, «Екатеринбург Арена», административные здания, здания театров, ДК, музеев, памятники архитектуры – Невьянская башня и здания Верхотурского Кремля.

Законопроект поддержали 35 депутатов, 9 воздержались.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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