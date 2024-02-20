Энергетики повысят грозоупорность ЛЭП на Урале

В этом году на 11 магистральных линях электропередачи Свердловской области будут менять грозозащитный трос. Как рассказали в пресс-службе филила ПАО «Россети» – МЭС Урала он предназначен для защиты ЛЭП от последствий во время грозового периода.

Всего планируют заменить 86 километров защитного троса, который принимает на себя прямые удары молний и защищает электросети от перенапряжения и поломок.

«При модернизации энергетики используют современный трос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии», – сообщили энергетики.

Отметим, что сейчас они меняют молниезащиту на магистральных ЛЭП, которые питают Первоуральск, Ревду и крупные промышленные предприятия этих городов.

Особое внимание энергетики уделяют также энергообъектам, участвующим в схеме выдачи мощности крупнейшей электростанции области – Рефтинской ГРЭС.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube