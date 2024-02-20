Организаторы предвыборной викторины рассказали, как участники ДЭГ могут претендовать на розыгрыш подарков

Организаторы викторины «Опорный край» в Свердловской области заявили, что голосующие электронным способом (ДЭГ) на выборах президента РФ также могут принять участие в розыгрыше призов.

«Обычно по ДЭГ голосуют в бюджетных организациях или централизованно на предприятиях. Поэтому, если собирается такая группа людей на предприятии, они могут до 5 марта подать заявку на участие в викторине и получить комплект материалов. В него входит анкета, медаль и карточка с индивидуальным номером. Заявки подаются к ответственным за викторину людям, которые есть в каждой администрации муниципалитета. Чтобы провести «выездную» викторину, нужен точный список участников ДЭГ», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь мероприятия Ирина Николаева. Что касается остальных голосующих по ДЭГ, то им нужно прийти на пункт проведения викторины. Там волонтеры подскажут, как принять участие в розыгрыше подарков, добавила собеседница агентства.

Викторина «Опорный край» пройдет с 15 по 18 марта, то есть в дни проведения выборов президента РФ. В Свердловской области будет открыто более 2 тысяч пунктов. Они будут располагаться недалеко от избирательных участков. При этом организаторы мероприятия отрицают, что их цель – повысить явку на выборах.

Официально викторина приурочена к 90-летию Свердловской области. Участникам предлагается ответить на несколько вопрос об истории региона, и получить за это памятную медаль и индивидуальный номер, позволяющий участвовать в розыгрыше подарков. Правильность ответов в анкете не имеет значения. Победителей викторины определят в прямом телевизионном эфире 12 апреля. Они получат ценные подарки: 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич», 20 мотоциклов «Урал», смартфоны. Если сложить общее количество призов и поделить на избирателей, то на текущий момент шансы выиграть что-то составляют 1/800.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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