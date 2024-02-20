Опекунше убитого Далера Бобиева продлили арест еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга снова продлил срок содержания под стражей Веронике Наумовой, которая обвиняется в убийстве своего воспитанника – 5-летнего Далера Бобиева.

«20 февраля 2024 Ленинским районным судом города Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Веронике Наумовой. Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемой продлен по 27 мая 2024 года включительно», – сообщили в суде.

Напомним, дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет.

Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. Об исчезновении мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи.

Позднее выяснилось, что работники детского сада видели на теле Далера следы побоев. Но о жестоком обращении с ребенком никуда не заявили. Заведующая детским садом и начальник службы опеки были задержаны, однако по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотруднику детского сада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», специалисту опеки и попечительства – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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