В Екатеринбурге открыли 6 новых платных парковок (СПИСОК)

Администрация Екатеринбурга утвердила новый перечень уличных платных автостоянок. В городе появились дополнительные 640 парковочных мест, в том числе 66 для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

Список платных парковок пополнили шесть локаций:

– улица Тургенева (от проспекта Ленина до улицы Клары Цеткин);

– улица Горького (от дома № 27 по улице Горького до Малышева);

– улица Толмачева (от дома № 10 по улице Толмачева до Малышева);

– переулок Центральный рынок (от улицы Сакко и Ванцетти до Шейнкмана);

– улица Радищева (от улицы 8 Марта до Московской);

– улица Шейнкмана (от улицы Куйбышева до Малышева).

Напомним, стоимость платной парковки составляет 30 рублей в час. Места под знаком «Инвалид» бесплатны для водителей с ОВЗ. С учетом нового списка общее число парковочных мест в Екатеринбурге составило 2982 единицы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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