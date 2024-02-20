Астрофизики объявили передышку от магнитных бурь

После череды сильных вспышек на Солнце – за 2 месяца произошло 4 вспышки, которые стали самыми мощными за последние пять лет, – светило перестанет насылать магнитные бури на Землю в течение несколько дней.

«Основной виновник всплеска активности на прошлой неделе, активный центр с номером 3576, переместился на обратную сторону Солнца, где, скорее всего, будет окончательно разрушен и уже не вернется к Земле. В его отсутствие вспышечная активность Солнца резко снизилась. На обращенной к Земле стороне в данный момент нет иных активных областей сравнимой мощности и с достаточными запасами энергии», – сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Впрочем, дальше, чем на трое-четверо суток астрофизики прогноза не дают – в ближайшие дни, когда Солнце повернется другой стороной, на ней могут обнаружиться другие активные очаги.

Кроме того, передышка от магнитных бурь не означает перерыва во вспышечной активности. «Вероятность крупных вспышек на Солнце по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Однако даже в случае новых мощных взрывов, при текущей конфигурации активных центров на Солнце, не имеют шансов повлиять на Землю. По этой причине прогноз на отсутствие бурь выдается сейчас моделями на очень высоком уровне достоверности, около 90%», – добавили в лаборатории.

Екатеринбург, Елена Сычева

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