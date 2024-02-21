Екатеринбуржец унес из магазина 13 шоколадок

Полиция Екатеринбурга ищет любителя шоколада, который решил поесть сладкого бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, прилично одетый мужчина солидного возраста зашел в магазин на ул. Шефской, 101, рассовал по карманам 13 плиток шоколада «Риттер Спорт» и ушел, не заплатив.

Те, кто узнал злоумышленника, могут сообщить его данные по телефону 356-42-14. Правоохранители также призывают самого подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции № 14 г. Екатеринбурга (Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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