В Свердловскую область вернулись морозы

Арктический антициклон принес в Свердловскую область умеренные морозы. До 24 февраля в регионе температура ночью будет опускаться ниже 20 градусов. Днем – существенно теплее.

«Арктический антициклон, опустившись на юг, объединился с Сибирским антициклоном и теперь простирается от Байкала до Урала. Южная часть Свердловской области отчасти испытывает его влияние и здесь заметно холоднее, чем на севере области, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – В ближайший период антициклон удержит позиции и даже пополнится новым ядром, приближающимся с запада. Существенных осадков до конца февраля не предполагается. До 24 февраля сохранится умеренно морозная погода: ночью -19...-24 °C, днем -7...-12°, на севере Свердловской области на 5° выше».

Однако после 24 февраля в Свердловскую область придет потепление. Днем будет -4...+1 °C, ночами -8...-13°.

Добавим, что в Екатеринбурге похолодание в ближайшие дни будет заметно в основном ночью, когда температура будет опускаться до -20°. Днем же солнце прогреет воздух до -6...-8°.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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