Уральские студенты разработали безглютеновую пасту, низкобелковую пиццу и картофельные колбаски (ФОТО)

Группа студентов трех уральских вузов разработала линейку готовых продуктов питания для людей, которые по состоянию здоровья должны исключить из рациона высокобелковые продукты и глютен. Об этом сообщает пресс-служба УрГАУ.

Автор проекта – Евгения Сальцева, студентка третьего курса факультета биотехнологии и пищевой инженерии УрГАУ – рассказала, что идея возникла на основе личной истории. Девушка является носителем генетического заболевания, фенилкетонурии, и не понаслышке знает, как трудно найти нужный продукт.

«Замороженных полуфабрикатов, которые очень облегчают процесс приготовления пищи, для меня сегодня нет вообще. Наша цель – запустить производство специализированных и функциональных продуктов питания под определенные диеты и назначения, чтобы каждый человек мог в ближайшем магазине купить подходящий ему продукт. По проведенному нами опросу, из 374 людей 362 человека хотели бы иметь такую возможность. При этом больше половины опрошенных имеют особенности в питании», – рассказала она.

Команда студентов трех уральских вузов – аграрного, медицинского и путей сообщения – уже разработала безглютеновые пасты «Болоньезе» и «Арабьята», мясные рулетики, низкобелковую пиццу «Маргарита», вегетарианскую долму, картофельные колбаски.

Со своим проектом Евгения Сальцева, Глеб Шагеев и Сергей Пильщиков вошли в топ-10 всероссийской программы «Я в деле!». Сейчас молодые люди ищут инвестора и дорабатывают бизнес-план, который предполагает вложение для запуска проекта порядка 2,3 млн рублей и окупаемость в течение двух лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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