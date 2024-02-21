Генеральный консул Китая покидает Екатеринбург (ФОТО)

Подошел к концу срок полномочий Генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочуня. Дипломат провел на Урале четыре года.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с Цуй Шаочунем отметил особое значение Китая для внешнеэкономической деятельности Свердловской области.

«Начало вашей работы в регионе совпало с разгаром мировой пандемии коронавируса. Мы никогда не забудем, что в условиях заморозки контактов со многими иностранными государствами именно китайские партнеры оказали Свердловской области большую поддержку», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил участие Цуй Шаочуня в возобновлении контактов с партнерами из провинций Хэйлунцзян, Ляонин и города Харбина. Также в год 300-летия Екатеринбурга администрация города подписала соглашения об установлении побратимских отношений с городами Чэнду и Сиань.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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