Рейс авиакомпании Red Wings с Пхукета в Екатеринбург задержат почти на 12 часов

Авиакомпания Red Wings предупреждает своих клиентов о веерной задержке рейсов из Таиланда в некоторые российские города. Из-за технической неисправности многие вылеты переносятся почти на 12 часов.

«Вниманию пассажиров рейсов WZ3087, WZ3040 от 21 февраля, WZ3039, WZ3046 от 22 февраля, WZ3045, WZ3088 от 23 февраля. Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание. Предварительное время задержки вылета рейса составит 11 часов 45 минут. Просим вас оставаться на связи с авиакомпанией, приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в официальном сообщении авиакомпании.

В том числе, с задержкой прилетит рейс WZ3046 с Пхукета в Екатеринбург. По данным онлайн-расписания авиакомпании, он должен был приземлиться в Кольцово в ночь с 22 на 23 февраля. Обратный вылет был намечен на 23 февраля. Соответственно, сейчас расписание сдвинется почти на 12 часов. Также задержка коснулась рейсов на Пхукет из Москвы, Казани и в обратном направлении.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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