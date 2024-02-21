85% осужденных свердловчан – мужчины

В 2023 году районные и городские суды Свердловской области рассмотрели 22,5 тысячи уголовных дел. Это на 9% меньше, чем в 2022 году.

Как рассказал на пресс-конференции председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, всего в регионе было осуждено 17 130 человек. Если говорить о среднестатистическом преступнике, отметил Дмитриев, то его портрет не меняется уже несколько лет. Как правило, он не имеет постоянной работы (56%) и уже был ранее судим (48%). Женщины составляют 15% от числа осужденных, иностранцы и лица без гражданства – 2%.

Примерно треть всех преступлений – это хищения и кражи, 14% – наркоторговля, 10% – ДТП с тяжелыми последствиями.

В 28% случаев судьи назначили виновным реальный срок лишения свободы. Это меньше, чем в 2022 году, – тогда таких приговоров было 35%. В остальных случаях подсудимых приговаривали к условному сроку, исправительным работам или штрафу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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