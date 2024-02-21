Солнце помешает уральцам смотреть телевизор

С 22 февраля по 8 марта жители Свердловской области могут столкнуться с помехами при просмотре телевизионных каналов.

Как сообщили в ДИПе, в этот период в небе над Уралом будет наблюдаться весенняя солнечная интерференция – космическое явление, ослабляющее телесигналы спутников связи. Помехи могут наблюдаться ежедневно до 8 марта с 10:44 до 11:41. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Продолжительность помех может длиться от нескольких секунд до 17 минут.

«Полностью исключить воздействие Солнца на телевизионный и радиосигнал невозможно. Если в период интерференции картинка на экране замирает или рассыпается, нужно перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием», – рассказала директор регионального филиала РТРС Наталия Саженова.

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи, на одной оси с антенной и приемной станцией. Солнце – мощный источник радиоволн, и эти сигналы «засвечивают» сигнал спутника. Как объясняют специалисты, суть явления проще понять, если представить, что позади свечи включили прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. В такой позиции спутник находится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под солнечной «засветки».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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