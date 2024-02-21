Пушкин, Бажов и семья: в Екатеринбурге назвали темы «Ночи музеев – 2024»

Традиционный фестиваль «Ночь музеев» в Екатеринбурге в этом году пройдет в 18-й раз. В этот раз его темой станут Год семьи в России и три юбилея: 90-летие Свердловской области, 225 лет со дня рождения Александра Пушкина и 145 лет со дня рождения Павла Бажова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, организаторы фестиваля уже начали сбор заявок на участие в проекте. Чтобы площадку включили в программу мероприятия, ее представителям до 15 марта нужно заполнить специальную анкету. Принять участие в событии могут музеи, галереи и другие выставочные пространства уральской столицы.

Программа «Ночи музеев» традиционно будет разделена на две части: детскую (с 11:00 до 18:00) и взрослую (с 18:00 до 02:00 следующего дня).

Список участников фестиваля со временем появится на сайте события. Точная дата проведения культурного мероприятия будет опубликована позже. Ориентировочно «Ночь музеев» пройдет в начале мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube