Бортпроводникам «Уральских авиалиний» поднимают зарплату на 20 процентов

«Уральские авиалинии» подняли зарплаты бортпроводникам на 20 процентов. Авиакомпания считает необходимым поддержать и простимулировать работу коллектива в сложный для авиаотрасли период.

Как напомнили «Новому Дню» в пресс-службе авиаперевозчика, предыдущее повышение заработной платы было в июне прошлого года: всем сотрудникам увеличили выплаты в среднем на 12%. С 1 марта 2024 года «УА» увеличивает зарплату бортпроводникам ещё на 20%.

«Принимая во внимание специфику труда бортпроводников, от которых зависит безопасность и уровень сервиса на борту, мы увеличили оплату за полётный час и ввели «премию за качество», – пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Даже в условиях непростой геополитической ситуации, в 2023 году авиакомпания увеличила основные показатели работы: пассажиропоток на 11%, часы налёта на 1%, количество рейсов на 3% и занятость пассажирских кресел на 3,6%, открыла международные маршруты в пять стран. «Безусловно, это заслуга сотрудников всех звеньев производства и в огромной степени бортпроводников», – подчеркнули в пресс-службе «УА».

Напомним, что в связи с увеличением маршрутной сети «Уральские авиалинии» ведут набор бортпроводников как с опытом, так и без опыта работы. Обучение проходит за счёт авиакомпании в Москве и Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

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