В ДТП на Эльмаше пострадал 7-летний ребенок

В Екатеринбурге сегодня днем произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Инцидент случился возле дома № 9 на улице Старых Большевиков.

По информации регионального ГИБДД, 32-летний водитель «Lada» проезжал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на красный свет. Уходя от столкновения с машиной, которая поворачивала налево со встречного направления, он влетел в впереди стоящие три автомобиля.

В результате аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир «Lada». В настоящий момент им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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