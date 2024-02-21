Техдиректора Водоканала привлекли за загрязнение Исети

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности технического директора МУП «Водоканал» за загрязнение реки Исети, а также рек Северка и Камышенка.

Специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Свердловской области осмотрели очистные сооружения Водоканала и отобрали пробы очищенных сточных вод. Анализ показал, что в них содержится недопустимая концентрация загрязняющих веществ в выпусках в реки Камышенка, Северка, Исеть.

Природоохранный прокурор в отношении технического директора МУП «Водоканал» возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты». Директор был оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Кроме того, в настоящее время Кировским районным судом рассматривается исковое заявление природоохранного прокурора о взыскании ущерба в размере свыше 364 тысяч рублей, причиненного МУП «Водоканал» двум водным объектам – рекам Камышенка и Северка в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод», – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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