В Верхней Пышме открыли депо для «Львят»

В Верхней Пышме открыли современное депо. В Нем будут обслуживать низкополые трамваи «Львята», которые курсируют между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, мэр Верхней Пышмы Иван Соломин, генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотов, а также представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

«Трамвайное депо в Верхней Пышме – первое современное депо у нас в регионе. Это дополнительные рабочие места, высококвалифицированные сотрудники должны здесь работать. Я рассчитываю, что мы будем развивать трамвайное движение, в том числе и в Екатеринбурге, будем продолжать совершенствовать наш парк», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сегодня открылось современное трамвайное депо, которое спроектировано специально для обслуживания нового подвижного состава. В строительство комплекса мы инвестировали 1,8 млрд рублей совместно с ВЭБ.РФ. Производственный корпус депо сможет обслуживать до 25 трамваев. На данный момент специалисты будут проводить техническое обслуживание и ремонт 11 вагонов модели «Львенок», которые курсируют по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту «Екатеринбург-Верхняя Пышма». Рабочие места в депо получат 90 человек», – отметил генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотов.

«При поддержке ВЭБ.РФ полностью создана инфраструктура первого в истории России межмуниципального трамвайного маршрута. Он соединил два города и позволяет преодолеть расстояние в 17 км менее чем за полчаса. Удобство маршрута подтверждается цифрами: только в январе 2024 Верхнепышминский трамвай перевез более 150 тыс. человек, что на 74% больше, чем в январе годом ранее. Таким образом, инвестиции ВЭБа обеспечили повышение качества жизни граждан. Кроме того, мы внесли свой вклад в социокультурное развитие Екатеринбурга и Верхней Пышмы с помощью проекта «Ближе»: во время поездки на трамвае можно послушать рассказы о прошлом и настоящем уральских городов», – рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

«Реализация данного проекта стала логичным продолжением запуска первой межмуниципальной трамвайной ветки между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Это было поистине грандиозным историческим событием! Данная линия наладила транспортную доступность между двумя муниципалитетами и значительно сэкономила время горожан», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Трамвайное депо под Екатеринбургом – первый подобный объект на Урале, построенный в рамках концессионного соглашения. При создании депо учитывались не только характеристики низкопольных «Львят», но и удобство, а также безопасность работников. Для доступа на крыши трамваев, где находится техническая «начинка» вагонов, смонтирована автоматизированная антресоль с автоматическими замками и сигнализацией. Благодаря современному оснащению время на обслуживание трамваев в депо сократится на 30%.

Комплекс депо расположился на территории в 2 гектара и состоит из нескольких корпусов. В трехэтажном главном здании находятся технические и административно-бытовые помещения. В производственном корпусе – участки для обслуживания трамваев, помещение зарядки электрокаров-погрузчиков, мойка, комната отдыха и медпункт. На территории депо работает собственная котельная, трансформаторная и тяговая подстанции.

Также в списке современного оборудования – четырехстоечные мобильные домкраты, которые позволяют ускорить процесс подъема вагонов для ремонта. Кроме того, в депо установлен поворотный круг для сокращения времени на кантовку тележек. Моечный комплекс также автоматизирован: для управления процессом нужен только один оператор.

Кроме того, автоматизировано трамвайное движение по территории депо. Внедрение инновационной системы управления позволит значительно увеличить скорость движения трамваев по стрелкам, сократить время маневров на территории депо и повысить общую надежность систем управления. Этот шаг открывает новые возможности для улучшения транспортной инфраструктуры и повышения комфорта для пассажиров.

Напомним, что первый в современной России междугородний трамвайный маршрут, который связал столицу Свердловской области и ее город-спутник, запущен в 2022 году. Масштабный проект реализован по концессии компанией «Мовиста Регионы».

Екатеринбург, Елена Васильева

В Верхней Пышме открыли новое депо - для обслуживания низкопольных трамваев В депо есть все необходимое для обслуживания техники "Львенок" готовится выйти на маршрут Верхняя Пышма - Екатеринбург

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