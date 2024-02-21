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Среда, 21 февраля 2024, 14:23 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург заволокло дымкой

Сегодня над Екатеринбургом образовалась дымка. Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен с сегодняшнего вечера до 27 февраля.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, на Урале стоит циклон, ветер очень слабый, из-за чего в атмосфере накапливаются загрязняющие вещества, выбросы транспорта и предприятий. «Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания выбросов будет действовать с вечера 21 февраля по 27 февраля», – уточнила Шепоренко.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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