Собрание комитета поддержки Путина срочно перенесли из Дома офицеров после скандала с БДСМ-вечеринкой

В Екатеринбурге сегодня проходит первое собрание областного отделения Всероссийского комитета поддержки Владимира Путина. Для этого на Урал с визитом прибыл двоюродный племянник главы государства Роман Путин.
Практически в последний момент собрание перенесли на новую площадку – в музей «Россия – моя история», а изначально планировалось проводить встречу в Окружном доме офицеров. Однако ОДО был скомпрометирован после того, как в СМИ и телеграм-каналы попала информация о проведении в нем БДСМ-вечеринки Blue Velvet.
Екатеринбург, Елена Сычева
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