В Завокзальном построят два новых детских сада и школу

В Железнодорожном районе Екатеринбурга появится новый современный жилой массив, обеспеченный необходимыми социальными объектами.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадь территории, расположенной в границах улиц Тагильской – Армавирской – Майкопской, составит 47,78 гектара.

До 2035 года здесь построят жилые дома, два детских сада на 200 и 250 мест, а также школу на 1125 мест. Площадь жилых помещений составит 240 тысяч кв. м, а для ведения предпринимательской деятельности предусмотрено 9360 кв. м. Автолюбители получат наземные многоуровневые паркинги на 799 мест.

Строительство будет реализовано в три этапа, школа и детские сады запланированы в рамках второго из них.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube