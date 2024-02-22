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Четверг, 22 февраля 2024, 08:32 мск

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Свердловчане стали самыми активными болельщиками Всероссийской зимней спартакиады

Жители Свердловской области стали наиболее активными болельщиками на соревнованиях II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, которая прошла в Челябинской и Тюменской областях.

Как подсчитали аналитики «Мегафона», большим интересом у болельщиков пользовались биатлонные гонки в Златоусте. По количеству зрителей на трибунах свердловчане заняли второе место среди туристов из России, уступив лишь жителям Уфы. При этом именно жители Среднего Урала чаще других звонили по телефону – в среднем по два раза в час.

По количеству фанатов лыжных гонок, которые проходили в Тюмени, Свердловская область также стала второй, уступив лидерство лишь Москве и Подмосковью. В среднем за час соревнований каждый из жителей области израсходовал трафик, сопоставимый примерно с 200 сообщениями в мессенджере Telegram.

Свердловчане, которые не могли поехать на соревнования, активно следили за соревнованиями в режиме онлайн. Так, трафик на интернет-трансляции телеканала «Матч ТВ» в дни соревнований увеличился сразу в 5 раз по сравнению с январскими показателями.

Фото: Марина Дегтярева

Екатеринбург, Елена Владимирова

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