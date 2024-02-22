Спортсмен Академии РМК встретился с президентом России

Спортсмен Академии единоборств РМК Халим Назрулоев встретился с президентом России Владимиром Путиным и его коллегами Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Милорадом Додиком, Шавкатрм Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном. Встреча состоялась сразу после церемонии открытия Игр Будущего во время обхода главой государства выставочного пространства.

Халим Назрулоев – один из участников Игр Будущего в составе международной команды лиги смешанных единоборств RCC (штаб-квартира находится в Екатеринбурге), выступает в дисциплине фиджитал-единоборств.

Вместе с Халимом в команде Татьяна Коваленко, Хаял Джаниев и Милсон Кастро. Бойцов ждут противостояния, где объединены гейминг и спорт. Сначала они сыграют в Mortal Kombat 11, а затем проведут трехраундовые бои по правилам Союза ММА России.

Халим представляет на Играх Таджикистан, и президент этой страны Эмомали Рахмон пожелал спортсмену удачи в предстоящем поединке. Боец, в свою очередь, дал слово, что сделает все для победы.

Соперником Халима будет американский спортсмен Хорхе Хуарес. Встреча состоится завтра и станет главным событием вечерней сессии.

Назрулоев – профессиональный боец ММА. В его активе девять побед и ни одного поражения, уже три года спортсмен тренируется в Академии единоборств РМК. В январе этого года Халим подписал контракт с крупнейшим азиатским промоушеном One FC.

Игры будущего – соревнования в фиджитал-формате, объединяющем классический и цифровые виды спорта. В состязаниях примут участие свыше двух тысяч спортсменов более чем из ста стран.

Екатеринбург, Елена Сычева

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