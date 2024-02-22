В Академическом с помощью камер видеонаблюдения поймали очередного веловора (ФОТО)

В Академическом с помощью системы видеонаблюдения, которой оснащен весь район, отследили и поймали очередного веловора. Молодого человека «вели» по камерам, а затем передали группе быстрого реагирования.

Вора сотрудники «Гаранта» заметили первый раз в начале февраля, когда тот похитил велосипед в одном из домов Академического. После этого на видеостену вывели изображения вора с камер видеонаблюдения. Ночью 20 февраля похожий молодой человек, наконец, появился в доме на улице Шаманова. И дежурные операторы начали слежку: они вели парня по камерам видеонаблюдения и передавали информацию группе быстрого реагирования. Когда молодой человек попытался украсть велосипед, его задержали.

«Охрана застала его врасплох. Сопротивления не оказывал, свою вину признал. Веловор был передан сотрудникам полиции с поличным. Отмечу, что охрана и дежурные операторы сработали профессионально», – заместитель генерального директора ООО ЧОП «Багратион» Дмитрий Комар.

Напомним, в Академическом благодаря системе видеонаблюдения часто предотвращают кражи личного имущества жителей. Операторы «Гаранта» работают в связке с ГБР, что помогает ловить подозрительных «гостей» с поличным. Восьмой район Екатеринбурга считается самым безопасным. Поскольку еще во время проектирования ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») запланировал развитую систему видеонаблюдения. Сейчас в Академическом установлено свыше 7700 камер. Они есть, к примеру, под крышами домов, в домофонах, в холлах первых этажей, лифтах и так далее. Современная техника позволяет рассмотреть все, вплоть до выражения лица человека.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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