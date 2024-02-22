На Урале дорожают хлеб и макароны

На этой неделе в Свердловской области продолжали расти цены на большинство овощей. Стали дороже и другие продукты первой необходимости.

Как сообщает Свердловскстат, за неделю ржаной хлеб вырос в цене в среднем на 1,19% – один килограмм стоит 90 руб. 44 коп. Пшеничный хлеб – на 0,76% (до 93 руб. 71 коп). Также примерно на 1% дороже стали макароны – 128 руб. 77 коп. за кило.

Сразу на 8% за неделю подорожала свекла – теперь она стоит в среднем 41 руб. 30 коп. Продолжают расти в цене огурцы (281 рубль), морковь (47 рублей), капуста (37 рублей).

Немного подешевели за неделю куриные яйца (118 руб. 52 коп.), картофель (24 руб. 17 коп.) и лук (32 руб. 75 коп.).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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