Осужден уралец, изготовивший в подпольной лаборатории 27,5 кг мефедрона

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который изготовил в подпольной нарколаборатории свыше 27,5 кг мефедрона.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд установил, что фигурант входил в состав организованной группы в качестве «химика» по производству наркотических средств.

По указанию лидера шайки осужденный подыскал нежилое строение в Полевском, где обустроил лабораторию для серийного производства мефедрона. «В период с января по март 2022 года мужчина незаконно произвел вещество, содержащее наркотическое средство – мефедрон, массой не менее 27,5 кг, часть из которого, массой свыше 701 г, расфасовал в три пакета. В ночь на 28 марта 2022 года осужденный направился для оборудования тайника, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – рассказали в прокуратуре.

Свердловский областной суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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