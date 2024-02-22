Трое уральцев получили медали «Отец солдата»

Троих уральцев наградили медалями «Отец солдата». Церемония, которую приурочили ко Дню защитника Отечества, прошла в Общественной палате РФ. Награду учредили в прошлом году, ее вручают отцам, чьи дети проявили особое мужество и героизм в зоне СВО, а также тем, кто сражается плечом к плечу вместе с сыновьями.

Военный консультант Минобороны РФ, подполковник запаса Закир Емалетдинов был отмечен медалью как представитель военной династии. Все его дети и внуки посвятили себя военной службе, отец Закира – герой Великой Отечественной.

Медали также вручили Петру Марину и Юрию Боровикову за воспитание героев России, которые проявили себя во время проведения специальной военной операции.

«Медаль «Отец солдата» – народная. Это наша возможность сказать спасибо людям, воспитавшим достойных сыновей своей страны, наших защитников и героев. Они встали на защиту Родины, а отцы – на защиту своих детей», – сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Всего награды в этом году были удостоены 40 отцов со всей страны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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