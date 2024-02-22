Энергетики в праздники будут работать в особом режиме

Свердловские энергетики в праздники будут работать в особом режиме. Как сообщали РИА «Новый День», в целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала группы «Т Плюс» и АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» с 23 по 25 февраля 2023 года будут работать в особом режиме.

Энергетики приняли все меры для обеспечения энергобезопасности региона в указанный период. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Чтобы исключить технологические нарушения, на объектах теплоснабжения будут круглосуточно дежурить бригады линейного персонала, 6 ремонтно-восстановительных бригад тепловых сетей, обеспеченных специальной техникой.

Кроме того, для оперативного реагирования энергетики будут находиться на оперативной связи с органами МВД и подразделениями МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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