Стала известна дата прощания с Игорем Сычевым

В Екатеринбурге простятся с Игорем Сычевым, владельцем изданий «МК-Урал» и «Вечерние ведомости», экс-участником легендарного ОПС «Уралмаш». Прощание с Игорем Викторовичем состоится в понедельник, 26 февраля, в 13:00 в храме Серафима Саровского на улице Ясной, 3. Сычева похоронят на Широкореченском кладбище.

Напомним, о смерти Игоря Викторовича стало известно вчера. У него случился инсульт, он был госпитализирован в ГКБ № 40, но врачи не смогли спасти его.

Екатеринбург, Елена Сычева

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