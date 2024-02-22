Уральцы записали обращение к Путину с просьбой построить дорогу в поселок

Жители пригородного поселка в Березовском городском округе записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить их проблему. Уже несколько лет уральцы просят местные власти оборудовать съезд с дороги Березовский – Сарапулка к району, где находятся порядка 80 домов.

Сейчас жители пригорода вынуждены добираться в центр по обочине трассы. К ним не ходит общественный транспорт, не могут проехать скорая помощь и пожарная техника. «Мы устали писать запросы и письма в администрацию города, местным депутатам и иные инстанции. Никто не может или не хочет нам помочь», – заявляют люди.

Обращением березовчан заинтересовался «Народный фронт» в Свердловской области. Активисты обратили внимание, что среди жителей поселка есть участник СВО, потерявший ногу в боевых действиях. «Народный фронт» уже начал работать по проблеме, получив необходимые документы от заявителей, будут подготовлены обращения в прокуратуру и СК РФ», – сообщил глава регионального отделения ОНФ Вадим Савин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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