В предпраздничный вечер Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

Вечером накануне праздничных выходных Екатеринбург встал в одну сплошную пробку. По данным «Яндекса», затруднения на дорогах 9 баллов.
Хуже всего ситуация в центре, сообщают автомобилисты. Стоят проспект Ленина, улицы Малышева, 8 Марта, Радищева, Куйбышева и другие. «Ничего не движется», – жалуются горожане.
Цены на такси тоже взлетели. Например, проехать два квартала от Куйбышева до Радищева стоит сейчас 500 рублей, от Шейнкмана до ДИВСа – 683 рубля.
Добавим, что сегодня у многих сокращенный рабочий день, поэтому пробки образовались раньше, чем обычно. Кроме того, в преддверии 23 Февраля компании развозят корпоративные подарки.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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