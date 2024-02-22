Орнитолог рассказал, куда пропали снегири

Екатеринбуржцы стали замечать, что с каждым годом все реже можно увидеть снегирей в городских парках и скверах. Орнитолог рассказал «Новому Дню», что могло повлиять на численность птиц.

По словам инженера первой категории лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН Сергея Грачева, на территории России снегирей меньше не стало, и даже человек не способствует уменьшению числа снежных птах, как называют эту птицу в народе. Горожане стали меньше замечать их, поскольку в весенне-летний период размножения они перемещаются в леса. «Сам по себе снегирь – это кочующая птица, которая сезонно пребывает то в лесу, то в городской черте. И сезонность эта связана с наступлением холодов. В зимний период, когда возникает недостаток корма в лесах, птицы (снегири, свиристели) перекочевывают в город, где очень много плодово-ягодных кустарников, которые являются основным источником корма для снегирей зимой. В весенне-летний репродуктивный период птица перемещается в леса, то есть в те места, где она может сделать гнездо и вывести потомство (в городской черте это не так легко)», – пояснил специалист.

Также орнитолог уточнил, что екатеринбуржцы реже стали обращать внимание на снегирей. «Есть очень правильная отсылка – существует такое прекрасное явление в природе, как восход солнца. Но очень многие его не замечают, потому в это время еще спят. И точно также со снегирями. Если зимой на белом фоне видно красные грудки, то люди понимают, что снегири есть. Может, у горожан со временем ухудшается восприятие снегирей», – добавил Грачев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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