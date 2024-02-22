На Солнце произошли две мощные вспышки

Сегодня на Солнце произошли две вспышки высшего балла X, в результате в межпланетное пространство на огромной скорости были выброшены большие объемы солнечной массы. По предварительным расчетам, они пройдут мимо лини Солнце-Земля, и магнитных бурь не ожидается.

Вместе с тем событие важно, поскольку с начала года на звезде произошло уже пять мощных взрывов, к счастью, последствия для Земли были минимальны, выброшенная масса проходила мимо или по касательной.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН также добавили, что нынешнее событие уникально, потому что обычно столь мощные вспышки происходят по одной – каждая истощает запасы солнечной энергии, и обычно требуется значительное время для ее восстановления, чтобы произошла вторая. «Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности», – сообщили ученые.

Екатеринбург, Елена Сычева

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