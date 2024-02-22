В УрО РАН рассказали, каких птиц ждать к середине марта

На Среднем Урале весенняя миграция птиц начнется с середины марта. Однако орнитологи предполагают, что первые перелетные птицы вернутся в первой декаде весны. В УрО РАН рассказали, какие виды прилетят к нам с юга первыми.

«К первым птицам можно отнести грачей и других врановых. Большая часть ворон, которые сейчас у нас преобладают в Екатеринбурге, они, на самом деле, неместные, откочевали с северных территорий (Тюменская область, Пермский край). А наши птицы, в свою очередь, улетели южнее, в сторону Челябинской и Курганской области, откуда мы их и ждем», – отметил инженер первой категории лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН Сергей Грачев.

По словам специалиста, в конце марта после схода снега прилетают скворцы и зяблики. В начале апреля возвращаются жаворонки. Большая часть птиц, в том числе водоплавающих (кулики, чайки, утки, лебеди), летит на Средний Урал уже в середине апреля. Массовый прилет начнется в конце апреля – начале мая. Последними возвращаются стрижи и другие насекомоядные птицы (чечевицы, камышовки) – почти в конце мая – когда их кормовая база сформируется.

Также Грачев рассказал, откуда возвращаются к нам птицы. «Большая часть полетит из Казахстана и из северных районов Африки и Индии. Орлан-белохвост, который занесен в Красную книгу, возвращается из Ирана, Пакистана, Афганистана. Грачи, населяющие территорию Западной Сибири, в том числе нашу Свердловскую область, полетят из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Лебеди вернутся с побережья Каспийского моря, а журавли – из Турции, Ирана и Ирака», – добавил специалист.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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