На Урале провели турнир по самбо в валенках

Основоположниками нового для Свердловской области вида спорта стали директор СШ «Единоборств», двукратный чемпион Мира по самбо Тимур Галлямов и координатор проекта «Za самбо» в регионе Алексей Свалов.

Первыми вышли на снежный борцовский ковер представители Федерации самбо Свердловской области Артур Макарян и Максим Борн, судьей стал двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.

Артур и Максим отметили, что бороться в снегу им понравилось. Непривычно было, что ноги проваливаются, и приходится прикладывать дополнительные силы, чтобы удержать равновесие. Тимур Галлямов по итогу схватки объявил, что победила дружба. Оба участника получили памятные призы от общественного совета «Za самбо».

«Существует несколько разновидностей самбо: спортивное, боевое, пляжное. Мы живем на Урале, где шесть месяцев в году лежит снег. Тимур Фанилевич предложил попробовать провести необычные соревнования, в которых под ногами борцов вместо ковра будет снег. Я с удовольствием его поддержал. Получилось зрелищно и интересно. Броски и захваты вызвали восторг у зрителей», – поделился впечатлениями Алексей Свалов.

«Сегодня в СШ Единоборств большой праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества, – рассказал Тимур Галлямов, – помимо самбо в валенках воспитанники нашей спортивной школы приняли участие в турнире по футболу на снегу. 2 и 3 места заняли самбисты, первое – у каратистов. Кроме того, подготовили для ребят выставку спецтехники, организовали конкурс рисунков на снегу. Подарили ребятам настоящий праздник на свежем воздухе. Изюминкой программы, конечно, стали соревнования по самбо в валенках. Получил много положительных отзывов от ребят и их родителям. Значит, будем развивать и это направление».

В мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие 150 воспитанников СШ «Единоборств». После подведения итогов соревнований для них было организовано чаепитие.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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